Стало известно, когда начнется сезон весенней охоты в Калужской области

Сезон весенней охоты в Калужской области начнется 1 апреля. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии со ссылкой на министра Владимира Жипу.

- По традиции весенняя охота на глухаря, тетерева, вальдшнепа и на водоплавающую дичь в Калужской области пройдет в двух зонах – южной и северной, - пояснил Жипа. - Начнется она с 1 апреля и продлится до 30 апреля. В это время можно охотиться только с живой подсадной уткой на селезней из укрытия.

В южной зоне охота планируется на боровую дичь с 7 по 16 апреля, на водоплавающую дичь – с 8 по 17 апреля. В северной зоне на боровую дичь – с 14 по 23 апреля, на водоплавающую дичь – с 15 по 24 апреля.

В министерстве подчеркнули, что постановление еще не подписано. Пост с памяткой охотника выйдет сразу после официального опубликования документа.

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