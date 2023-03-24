В Калужской области вырос спрос на соль и макароны

За первые три недели марта в Калужской области продажи продуктов снизились на 2,2% по сравнению с таким же периодом февраля. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в правительстве региона.

Калужане стали покупать муки на 24,9% меньше, сливочного масла – на 15,1%, сметаны – на 14,6%, свежей рыбы – на 11%, свинины – на 10,9%.

Но есть продукты, продажи которых заметно выросли. Соли стали покупать больше на 15,8%, макарон – на 12,6%, огурцов и помидоров – на 11,3%, риса – на 10,1%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.