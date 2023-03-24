В Калуге ушла из больницы и пропала 66-летняя женщина
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» в пятницу, 24 марта, сообщил о поисках 66-летней Риммы Потаповой.
Женщина 22 марта ушла из больницы в неизвестном направлении и исчезла.
Ранее этого же человека искали в Козельском районе в феврале.
Приметы:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серо-зеленые.
- Волосы: седые.
- Была одета: светло-серая куртка, с капюшоном, светло-серые брюки, белые сапоги, черная шапка.
- С собой: черная сумка.
Сообщить информацию о женщине можно по телефонам 112 или 88007005452.
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