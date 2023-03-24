В Калужской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину
В пятницу, 24 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 55-летнего Олега Петрова.
Мужчин исчез в деревне Анчиккасы Цивильского района республики Чувашия 23 января. По информации волонтеров, он может находиться в нашем регионе.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Рост: 165 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: чёрные.
- Волосы: чёрные с проседью.
- Был одет: зелёный камуфляжный бушлат, зелёные камуфляжные штаны, серые валенки, зелёная шапка, голубые варежки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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