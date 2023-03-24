В Калужской области ищут пропавшего 55-летнего мужчину

В пятницу, 24 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 55-летнего Олега Петрова.

Мужчин исчез в деревне Анчиккасы Цивильского района республики Чувашия 23 января. По информации волонтеров, он может находиться в нашем регионе.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: чёрные.

Волосы: чёрные с проседью.

Был одет: зелёный камуфляжный бушлат, зелёные камуфляжные штаны, серые валенки, зелёная шапка, голубые варежки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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