Экологичность и социальная ответственность – принципы работы ООО «Кроношпан Калуга»

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» проводит большое событие в жизни области в 2023 году - экологическую премию «Чистая Калуга».

В ходе мероприятия, 9 марта прошел экомарафон, участие в нем приняла эколог ООО «Кроношпан Калуга» Валентина ШАШКИНА.

ООО «Кроношпан Калуга» - динамично развивающееся деревообрабатывающее предприятие, один из драйверов экономического развития региона. На предприятии создано 800 рабочих мест, если же учитывать смежные компании, вовлеченные в производственную цепочку, то общее количество занятых в этой сфере - в 10 раз больше и это количество будет расти. Будучи мировым лидером по переработке древесины и одним из крупнейших резидентов особой экономической зоны «Людиново», «Кроношпан» очень внимательно относится к вопросам экологии.

- Валентина Дмитриевна, размеры производства «Кроношпан» впечатляют. А как предприятие воздействует на окружающую среду?

- Экологичность – один из важнейших принципов работы компании. Наши главные принципы – максимальная эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду. Предприятие в Людиново оснащено не только современным оборудованием, но и передовыми системами очистки выбросов. Здесь, например, полностью отсутствуют производственные стоки. Вода, идущая на нужды производства, очищается на высокотехнологичном оборудовании и вновь возвращается в технологический процесс, что позволяет свести потребление этого ресурса к минимуму. Свежая вода вводится в систему только для компенсации технологических потерь из-за испарения.

- Какова ситуация с утилизацией отходов?

- В компании «Кроношпан» действует концепция управления отходами производства, внедрена система их раздельного накопления. Предприятие руководствуется в своей деятельности ESG – принципами. В частности реализуется масштабный проект по сокращению углеродного следа, он направлен на минимизацию выбросов парниковых газов, а именно диоксида углерода, при производстве древесных плит.

- «Кроношпан» известен социальными и экологическими инициативами, что уже реализовано, каковы дальнейшие планы?

- 2023 год мы начали с экологической акции «Елки в щепки», проведение которой стало традицией. Цель мероприятия - привлечь внимание людей к раздельному сбору отходов и возможности использования отслуживших новогодних елок в качестве вторсырья. Ежегодно весной и осенью, компания проводит акции по посадке леса. Эту работу мы будем продолжать. Компания реализует проекты по оказанию помощи бездомным животным. «Кроношпан» на протяжении нескольких лет помогает пункту временной передержки «Дай Пять» в Людиново. Сотрудники компании приобрели корм для содержащихся здесь собак, предприятие передало стройматериалы для изготовления новых вольеров, оказало содействие в проведении стерилизации и вакцинации животных. Мы считаем важным помогать тем, кто в этом нуждается. Не забывает «Кроношпан» и о важности поддержки спорта, особенно детского и молодежного. Компания строит спортивные площадки и поддерживает спортшколы. В мае прошлого года коллектив предприятия подарил спортивный инвентарь воспитанникам школы самбо имени Александра Невского в Людиново где занимается 100 спортсменов. Теперь у них есть все необходимое для новых спортивных побед.

- Как «Кроношпан» выстраивает отношения с обществом?

- Важнейший принцип нашей деятельности - открытость. Мы готовы дать ответы на все вопросы, интересующие людей, с этой целью проводим общественные обсуждения и круглые столы. Умение слышать каждого и дать ответ на любой вопрос – таково правило работы предприятия как современного социально-ответственного представителя бизнеса.

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