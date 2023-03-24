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Названа новая дата выплаты пособий из маткапитала

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.03.2023 10:40 0 552
Названа новая дата выплаты пособий из маткапитала

В Калужской области изменятся сроки перечисления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в региональном управлении Социального фонда.

С июня деньги будут приходить 5 числа каждого месяца за предыдущий месяц, а не за текущий. На данный момент семьи получают выплату за текущий месяц каждого 3 числа.

Кроме того, чтобы разрыв между выплатой за апрель и перечислением за май был не слишком большим, калужским семьям переведут пособие за апрель 14 числа, а не 3-го. Выплата за май придет уже по новым правилам 5 июня.

- Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться, - пояснили в Социальном фонде. 

Подобные выплаты из материнского капитала могут получать семьи, в которых доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе.

На данный момент выплату оформила 1431 калужская семья.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.03.2023 10:40 0 552
Тэги: общество дети
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