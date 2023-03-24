Травмпункт ЭХЦ — это комплексная медицинская помощь полного цикла при различных травмах

Основной задачей современной травматологии является максимально быстрое восстановление качества жизни человека после полученной травмы.

Для этого важно изучение патогенеза изменений в органах и тканях после повреждения, предупреждение посттравматических осложнений, а также использование наиболее результативных методов консервативного и оперативного лечения.

Это возможно только при своевременном обращении пациента за помощью к грамотному специалисту. Именно такие врачи, за плечами которых серьезный опыт работы и тысячи благодарных пациентов, ведут прием в травмпункте Эндохирургического Центра.

Еще одним значительным преимуществом единственного платного травмпункта в Калуге является возможность полного и комплексного первичного осмотра, который проводится с использованием необходимых лабораторных и инструментальных методов диагностики. Нашим пациентам доступны: рентген, УЗИ, МРТ (магнитно–резонансная томография), СКТ (спирально–компьютерная томография), собственная лаборатория.

Важно, что необходимые для стабилизация состояния после травмы манипуляции, возможно провести в день обращения с использованием самых современных и качественных материалов.

Если во время консультации травматолога становится понятно, что пациенту необходима экстренная оперативная помощь, например, остеосинтез, то ее возможно получить в стацио­наре Эндохирургического центра в условиях повышенного комфорта.

По показаниям пациентам травмпункта оформляется листок временной нетрудоспособности («больничный лист»).

В момент, когда человеку плохо, а боль переплетается со страхом, важно чтобы рядом оказались профессионалы своего дела, которым он сможет доверить самое главное — свое здоровье.

Работа травмпункта Эндохирургического центра направлена на то, чтобы человек после травмы любой степени сложности как можно быстрее вернулся к привычному образу жизни без каких–либо негативных последствий.

Обратиться в травмпункт ЭХЦ можно ежедневно с 8:00 до 19:00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.3

Подробности по телефону: 8 (4842) 926–977.

ООО «Эндохирургический центр» LdtCKKRzp

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