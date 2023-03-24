В Калуге отметили День работников культуры

Педагогов детских школ искусств, сотрудников библиотек, домов культуры, кукольного театра и Дома мастеров, а также художников, музыкантов и артистов чествовали в Доме музыки 23 марта.

- Каждый день вы дарите калужанам праздник, развиваете таланты и способности молодого поколения, заботитесь о сохранении культурных традиций, делаете жизнь нашего города яркой, интересной и насыщенной, – обратился к работникам культуры Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Воспитанники калужских школ искусств занимают высокие места на самых престижных конкурсах и фестивалях, искреннюю любовь зрителей завоевал театр кукол, библиотеки и сельские клубы по-прежнему остаются настоящими очагами культуры. В сегодняшних непростых условиях сохранение наших вековых традиций, воспитание подрастающего поколения в духе уважения к русской культуре является задачей государственной важности. И вы успешно её решаете, спасибо вам за это и низкий поклон.

Глава Калуги пожелал работникам культурной сферы здоровья, благополучия, вдохновения, новых успехов и достижений. Для гостей праздника творческие коллективы подготовили концертную программу. Заслуженные работники культурной сферы были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.

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