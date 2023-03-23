Геннадий Новосельцев: «Помощь фронту – одна из наших главных задач сегодня»

Председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ на заседании сессии рассказал о том, какую помощь депутаты оказывают фронту и участникам СВО.

- Помощь фронту – одна из наших главных задач сегодня. Хочу большое спасибо сказать всем депутатам Заксобрания, которые активно включились в эту работу в своих округах, а также за те средства, которые вместе мы собираем. На них приобретено уже 6 машин, два квадракоптера, - отметил Геннадий Новосельцев. - Осталась определенная сумма. Мы с коллегами обсудили, куда ее можно потратить. Есть необходимость приобрести и снайперскую винтовку, и противодроновые ружья. Когда совершим покупку, мы об этом обязательно расскажем

По словам Геннадия Новосельцева, последняя купленная машина была передана бойцам из добровольческой бригады «Волки», в которой сражаются в том числе и жители Калужской области. Они записали видео со словами благодарности в адрес депутатов, которое и продемонстрировали на заседании.

- Сбор средств будем продолжать. Запросы поступают постоянно. Мы, депутаты, совместно с волонтерами и центром #МыВместе будем помогать нашим бойцам всеми силами и всеми нашими возможностями до нашей общей Победы, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

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