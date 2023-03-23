Что больше всего подорожало в Калужской области за неделю

За неделю, с 13 по 20 марта, в магазинах Калужской области зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В четверг данные опубликовал Калугастат.

Больше всего за семь дней подорожали помидоры – на 4,8%. Бананы прибавили 4,3%, печенье – 4,1%, творог – 3,6%.

При этом огурцы подешевели на 9,4%, свекла – на 4,8%, сливочное масло – на 3,8%, подсолнечное масло – на 2,4%.

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