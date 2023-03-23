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Региональный парламент поддержал инициативу калужского губернатора об упрощении процедуры прекращения гражданства

Владимир Кравчук
Опубликовано: 23.03.2023 15:07 0 301
Региональный парламент поддержал инициативу калужского губернатора об упрощении процедуры прекращения гражданства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша внес на рассмотрение областного парламента законодательную инициативу об упрощении процедуры прекращения гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконным путем.

Сегодня на сессии депутаты единогласно проголосовали за нее.

Эта инициатива будет направлена в Государственную Думу РФ.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О гражданстве РФ». Если они будут приняты, то решение о предоставлении гражданства может быть отменено, если, например, в судебном порядке доказан факт фиктивного брака или предоставления подложных документов о знании русского языка.

- Две недели назад мы обсуждали ее с председателем Совета по правам человека Валерием Фадеевым и его коллегами. Получили деятельную поддержку, - отметил губернатор Владислав Шапша и поблагодарил депутатов за поддержку. - Выступая на коллегии МВД, Президент России Владимир Путин поручил уже к 1 июля подготовить предложения по комплексному усовершенствованию миграционной политики в стране.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 23.03.2023 15:07 0 301
Тэги: законодательное собрание
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