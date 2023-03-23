В Калуге на миллиардную реконструкцию торгового центра подала заявку только одна компания

В четверг, 23 марта, стали известны результаты конкурса по выбору подрядчика, который займется реконструкцией бывшего торгового центра «Новый дом». Уже к концу августа здание собираются приспособить для центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Свою заявку подала лишь одна компания из Смоленска. Ее предложение полностью совпадает с начальной максимальной суммой контракта - 995 877 711 рублей.

Так как конкурентов не было, конкурс не состоялся. Но контракт должен быть подписан с единственной желающей компанией.

Напомним, в начале марта стало известно о срочном выселении предпринимателей из ТЦ.

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