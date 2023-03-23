Детский невролог Элисо Кондрашова: «Видеть результат лечения – это дорого для меня!»

В клинике «Здоровье» знают, как вылечить вашего ребенка

Почему трехлетние дети страдают головной болью и как восстановить силы уставшего подростка – об этом нам рассказала профессиональный детский невролог с 11-летним стажем Элисо Георгиевна Кондрашова.

— С какими проблемами родители приводят к вам своих детей?

— Чаще всего жалуются на головные боли, гиперактивное поведение и нарушение сна. Среди пациентов груднички и дети с трехлетнего возраста, которые подвержены влиянию гаджетов, с нарушенным режимом дня.

У трехлеток нарушено развитие, восприятие, речь, при этом жалуются на головную боль. Начинаешь разбираться, оказывается, ребенок в хроническом стрессе, тогда говоришь с родителями, что необходимо менять режим, привычки. Разговор ведется со всей семьей.

— Как понять, что ребенок страдает головной болью?

— Маленькие могут хвататься за ушки, голову. Плохо едят, их раздражает яркий свет. Детей постарше можно попросить показать, где именно болит. Ну а школьники сами скажут, когда что-то беспокоит.

На осмотре я подмечаю поведение и реакции ребенка, сразу понимаю, что дело в головной боли, а не в том, что он просто капризничает.

— Как вы выбираете методы лечения в каждом конкретном случае?

— Я скорее назову себя воспитанником новой школы неврологии, хотя и получила образование в РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

После выпуска потратила много времени для углубленного изучения направления: ездила в Китай, Болгарию, Индию – обучалась там.

Я считаю себя врачом как традиционной, так и нетрадиционной медицины. В работе важно понять, как лучше лечить ребенка. Чтобы помочь ему, проблему нужно решать глобально.

В лечении рассматриваю организм как одну нервную клетку, которую необходимо питать: учимся с родителями менять режим дня ребенка, назначаю ферменты и аминокислоты. В моей практике трехлетние дети часто обходятся без химических медикаментов.

— На что жалуются ребята-школьники?

— Нарушение концентрации внимания, плохая успеваемость, головные боли, нарушение сна. Нагрузки у ребят большие, организм не выдерживает.

Проводим комплексную терапию, улучшаем кровоснабжение, поднимая уровень кислорода. Я слежу за новинками, в области медицины – медикаменты становятся совершеннее, использую последние разработки в лечении.

— Расскажите о запоминающихся случаях в практике.

Ученик старшей школы жаловался на боль в спине. Обследование показало изменение костной ткани в позвоночнике, которое характерно для людей старше 30 лет, ведущих сидячий образ жизни.

К сожалению, встречается юношеский остеохондроз и даже протрузии. Это поражает: ребенок еще растет, а уже такие проблемы.

Еще на приеме был ребенок, который полтора года лечился у аллерголога с непроходящим навязчивым кашлем. Родители исключили все аллергены, сдали за это время множество анализов, в том числе дорогостоящих, ежедневно проводили влажную оборку в квартире – результата не было.

Другой аллерголог посоветовал им прийти ко мне. Нам хватило двух минут приема, чтобы поставить диагноз. Проблема была в том, что у ребенка после затяжного вирусного заболевания пропала чувствительность глоточного рефлекса. При осмотре шпатель дошел до задней стенки глотки, а рефлекса не было.

От того, что была поражена миелиновая оболочка, он кашлем все время пытался что-то в горле убрать. Назначила буквально два препарата, через месяц кашель прошел.

У девочки 12 лет долго сохранялась головная боль, утомляемость. Они безрезультатно пропили достаточное количество лекарств. Попали ко мне через четыре месяца после начала активных жалоб.

Все обследования показывали норму, кроме одного: лишь в биохимии крови не хватало показателя меди, которая и питает нервную клетку. Назначила ферменты, через две недели вся симптоматика купировалась.

Лекарство – это химический продукт, а мне всегда хочется минимизировать риски для растущего организма.

— Что вас заряжает энергией для работы? Что мотивирует?

— Я очень люблю детей и с детства знала, что вырасту – стану детским врачом. С ними у меня есть контакт, я их понимаю.

Мотивирует обратная связь от родителей, когда ты видишь, что помогаешь. Приятно, когда ты знаешь, что вылечила ребенка, есть результат.

Знаете, так трогает, когда шестилетний ребенок, который попал к тебе на прием и тогда не говорил, теперь рассказывает стих на видео, которая прислала его мама, это дорого для меня.

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