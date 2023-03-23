Калужская область направит в Госдуму предложение об ужесточении миграционного законодательства

В четверг, 23 марта, калужские депутаты поддержали инициативу губернатора об упрощении процедуры прекращения российского гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконным путем. Об этом сообщил Владислав Шапша.

- Эту инициативу направляем в Государственную Думу РФ, - рассказал глава региона. - Предлагаем внести изменения в Федеральный закон «О гражданстве РФ». Если они будут приняты, то решение о предоставлении гражданства может быть отменено, если, например, в судебном порядке уже доказан факт фиктивного брака или предоставления подложных документов о знании русского языка.

Две недели назад эту инициативу поддержал председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

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