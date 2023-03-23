В Калужской области 603 ребенка родились за месяц

За февраль в Калужской области на свет появились 603 ребенка. Среди них 310 девочек и 293 мальчика, сообщили в четверг, 23 марта, в региональном загсе.

В семи калужских семьях родились двойни.

Средний возраст мамы – 30 лет, папы – 33 года.

Больше половины всех рожденных детей пришлось на Калугу.

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