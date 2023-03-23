В Калужской области больница использовала автомобили скорой помощи с износом в 100%

В Медыни Центральная районная больница использовала два автомобиля скорой помощи, износ которых достиг 100%. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила прокуратура Калужской области.

- Состояние автотранспортных средств являлось критическим, автомобили не соответствовали требованиям безопасности дорожного движения, не были оборудованы необходимыми средствами для оказания неотложной помощи, - подчеркнули в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры в больницу поставили два новых автомобиля скорой помощи.

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