В Калужской области чиновника оштрафовали за искусственное дробление заказа

В Калужской области главу администрации села Новослободск Думиничского района оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушения при проведении ремонта Зимницкого сельского дома культуры. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в прокуратуре региона.

С одним из тем же подрядчиком чиновник заключил два муниципальных контракта на 600 тысяч рублей без проведения торгов.

В прокуратуре пояснили, что заказ был искусственно раздроблен.

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