В Калуге отметили 80-летие прибытия эскадрильи «Нормандия» на Калужскую землю. 22 марта 1942 года после тренировок в Иваново французские летчики эскадрильи «Нормандия» перебазировались на аэродром у Полотняного завода. Именно на Калужской земле начался боевой путь авиаполка «Нормандия – Неман». Французские летчики провели на Калужской земле 180 дней и внесли свой вклад в освобождение нашей малой Родины.

- 80 лет назад французские лётчики плечом к плечу с воинами Красной армии вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня, в ходе специальной военной операции наши солдаты вновь сражаются с фашизмом, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Я призываю молодое поколение внимательно изучать историю нашей Родины, как это делают ученики 19-й гимназии, создавшие уникальный музей, посвящённый полку «Нормандия – Неман». Сохранить память о героях Великой Отечественной войны – долг каждого из нас, наследников Победы!

К юбилейной дате общественная организация по укреплению международных отношений «Мост дружбы» организовала конкурс переводов. Его участниками стали более 120 человек из России, Белоруссии и Франции. 22 марта в Доме музыки в торжественной обстановке были награждены победители и призёры конкурса.

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