Губернатор Калужской области подписал постановление о создании призывной комиссии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 21 марта подписал постановление правительства региона №103 о создании призывной комиссии в апреле-июле нынешнего года. Текст документа уже официально опубликован.

Речь идет о призыве на срочную службу. Весенне-летняя кампания начнется с 1 апреля.

Возглавит комиссию сам губернатор. В случае его отсутствия замещать председателя будет заместитель губернатора Василий Быкадоров.

Сколько срочников планируется призвать из Калужской области в армию, пока не уточняется.

На прошлой неделе, напомним, сообщалось о раздаче повесток в военкомат среди жителей Калужской области. Но тогда военком объяснил это уточнением данных, а не мобилизацией.

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