Мотоаттракцион, каскадеры, экстрим-шоу, захватывающие трюки и не только

Калуга, встречай!

С 1 по 16 апреля у гипермаркета "Линия" - цирк-шапито из Санкт-Петербурга "Circus Drive"!!!



В программе:

Мотоаттракцион "Шар смелости" представит Джейсон Себаллос - племянник и ученик известного во всем мире каскадера Марио Себаллоса, родом из Колумбии.

Захватывающие трюки не оставят равнодушным никого! Ну а самые смелые смогут испытать себя и поучаствовать в шоу!

А также:

экстрим-шоу,

воздушные гимнасты,

иллюзион,

колесо Сира,

парное диаболо,

обезьяны,

собаки,

клоунада и многое другое.

Только современные иллюзии и чудеса!

Возрастное ограничение 0+.

Дети до 12 лет без сопровождения взрослых не допускаются.

Дети до 4 лет (не включительно) проходят бесплатно, в сопровождении взрослого, без предоставления отдельного места.

Расписание представлений:

https://iframeab-pre7170.intickets.ru/event/13393577

1 апреля в 13:00

1 апреля в 17:00

2 апреля в 13:00

8 апреля в 13:00

8 апреля в 17:00

9 апреля в 13:00

15 апреля в 13:00

15 апреля в 17:00

16 апреля в 13:00

Шатёр цирка расположен по адресу: ул. Московская, д. 254.

Телефон кассы: +7 (987) 316-56-00.

А прямо сейчас можно купить билеты онлайн по ссылке:

https://iframeab-pre7170.intickets.ru/event/13393577

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