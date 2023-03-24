Мотоаттракцион, каскадеры, экстрим-шоу, захватывающие трюки и не только
Калуга, встречай!
С 1 по 16 апреля у гипермаркета "Линия" - цирк-шапито из Санкт-Петербурга "Circus Drive"!!!
В программе:
Мотоаттракцион "Шар смелости" представит Джейсон Себаллос - племянник и ученик известного во всем мире каскадера Марио Себаллоса, родом из Колумбии.
Захватывающие трюки не оставят равнодушным никого! Ну а самые смелые смогут испытать себя и поучаствовать в шоу!
А также:
- экстрим-шоу,
- воздушные гимнасты,
- иллюзион,
- колесо Сира,
- парное диаболо,
- обезьяны,
- собаки,
- клоунада и многое другое.
Только современные иллюзии и чудеса!
Возрастное ограничение 0+.
Дети до 12 лет без сопровождения взрослых не допускаются.
Дети до 4 лет (не включительно) проходят бесплатно, в сопровождении взрослого, без предоставления отдельного места.
Расписание представлений:
https://iframeab-pre7170.intickets.ru/event/13393577
1 апреля в 13:00
1 апреля в 17:00
2 апреля в 13:00
8 апреля в 13:00
8 апреля в 17:00
9 апреля в 13:00
15 апреля в 13:00
15 апреля в 17:00
16 апреля в 13:00
Шатёр цирка расположен по адресу: ул. Московская, д. 254.
Телефон кассы: +7 (987) 316-56-00.
А прямо сейчас можно купить билеты онлайн по ссылке:
https://iframeab-pre7170.intickets.ru/event/13393577
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