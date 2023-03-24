Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Статьи

Мотоаттракцион, каскадеры, экстрим-шоу, захватывающие трюки и не только

Опубликовано: 24.03.2023 10:55 0 540
Мотоаттракцион, каскадеры, экстрим-шоу, захватывающие трюки и не только

Калуга, встречай!
С 1 по 16 апреля у гипермаркета "Линия" - цирк-шапито из Санкт-Петербурга "Circus Drive"!!!


В программе:

Мотоаттракцион "Шар смелости" представит Джейсон Себаллос - племянник и ученик известного во всем мире каскадера Марио Себаллоса, родом из Колумбии.

Захватывающие трюки не оставят равнодушным никого! Ну а самые смелые смогут испытать себя и поучаствовать в шоу!

А также:

  • экстрим-шоу,
  • воздушные гимнасты,
  • иллюзион,
  • колесо Сира,
  • парное диаболо,
  • обезьяны,
  • собаки,
  • клоунада и многое другое.

Только современные иллюзии и чудеса!

Возрастное ограничение 0+.

Дети до 12 лет без сопровождения взрослых не допускаются.

Дети до 4 лет (не включительно) проходят бесплатно, в сопровождении взрослого, без предоставления отдельного места.

Расписание представлений:
https://iframeab-pre7170.intickets.ru/event/13393577

1 апреля в 13:00
1 апреля в 17:00
2 апреля в 13:00
8 апреля в 13:00
8 апреля в 17:00
9 апреля в 13:00
15 апреля в 13:00
15 апреля в 17:00
16 апреля в 13:00

Шатёр цирка расположен по адресу: ул. Московская, д. 254.
Телефон кассы: +7 (987) 316-56-00.

А прямо сейчас можно купить билеты онлайн по ссылке:
https://iframeab-pre7170.intickets.ru/event/13393577

 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 24.03.2023 10:55 0 540
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Что учитывать при выборе металлопроката
«Честный знак» объявил о 40-часовом марафоне с призовым фондом 900 тыс. рублей
Поставить капельницу от алкоголя в Москве

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru