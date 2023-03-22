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В Калуге 45% владельцев айфонов откажутся от гаджетов, если их запретят на работе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2023 12:39 0 273
В Калуге 45% владельцев айфонов откажутся от гаджетов, если их запретят на работе

На днях федеральные СМИ сообщили, что сотрудников Администрации президента обяжут отказаться от айфонов. В Калуге на такие условия сохранения работы согласились бы 45% владельцев американских гаджетов, говорится в результатах опроса, который провел ресурс SuperJob.

45% калужских владельцев айфонов готовы отказаться от продукции Apple, если это нужно для работы. Но при этом каждому пятому калужанину не нужна такая работа, где запрещают использовать iPhone.

Среди женщин меньше тех, кто готов расстаться с телефоном ради работы. Такой ответ дали 37% калужанок и 58% калужан.

На ответы повлиял и возраст. Только каждый третий калужанин младше 34 лет предпочтет работу смартфону. Среди тех, кому больше 45 лет, таких уже 56%.

Также чаще выбирают айфон те, у кого зарплата ниже.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.03.2023 12:39 0 273
Тэги: общество
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