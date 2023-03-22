В Калужской области только 3% самозанятых платят взносы для получения пенсии

По данным на 1 марта в Калужской области было зарегистрировано 57 496 самозанятых. Но только 1613 из них (менее 3%) добровольно платят взносы, чтобы в будущем получать пенсию. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

В 2023 году, чтобы получить в копилку год стажа, самозанятым нужно заплатить в фонд 48 878 рублей. За раз можно таким способом приобрести не более семи лет стажа.

Страховая пенсия со следующего года будет назначаться жителям России только при наличии 15 лет стажа и 30 баллов специального коэффициента.

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