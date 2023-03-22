Житель Калужской области заплатил 300 тысяч рублей за разглашение налоговой тайны

В поселке Воротынск местный житель погасил долг в 300 тысяч рублей после того, как судебный пристав его предупредил о возможных последствиях. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в УФССП по Калужской области.

Ранее мужчина работал налоговым инспектором и нарушил налоговую тайну. По уголовному делу его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Если бы он не отдал добровольно деньги, наказание могли заменить на более суровое.

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