А у нас в квартире газ, а у вас?

В третье воскресенье марта в России отмечают День работников ЖКХ и бытового обслуживания. Накануне профессионального праздника, наша редакция провела марафон ЖКХ в прямом эфире. Мы пригласили руководителей отдельных ветвей этой системы жизнеобеспечения людей, для того, чтобы разобраться в ситуации, дать возможность калужанам и жителям области задать вопросы и получить ответы «от первого лица».

Вопросы, касающиеся обслуживания газового оборудования, мы обсудили с заместителем главного инженера АО «Газпром газораспределение Калуга» Александром Петруниным.

Техническое обслуживание — ​не шутка и не блажь

— Александр Сергеевич, с чем чаще всего связаны несчастные случаи в газифицированных домах и квартирах?

— По статистике чаще всего это происходит из-­за несвоевременного проведения технического обслуживания, самостоятельной установки или переустановки газового оборудования, а также подключения новых объектов газопотребления без согласования со специализированной организацией.

Люди почему-­то до сих пор не могут уяснить простую истину: нельзя самостоятельно устанавливать или переустанавливать газовое оборудование. Это чревато утечкой газа или залитием газопровода. При таких действиях можно оставить целый дом без газа, это в самом лучшем случае. Смотрите, сколько по стране происходит взрывов домов из-­за беспечного отношения людей к газовому оборудованию!

Еще раз повторю: все работы, связанные с установкой, переустановкой, заменой газового оборудования могут выполнять только специализированные организации, одной из которых является АО «Газпром газораспределение Калуга».

— Как часто надо проверять газовое оборудование?

— Проверять техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования необходимо не реже одного раза в год. Производить такое обслуживание может только специализированная организация в рамках заключённого договора. О проведении технического обслуживания жителей предупреждают заранее. Графики проведения этих работ размещаются на сайте газораспределительной организации.

Кстати, напомню, ответственность за работу газового оборудования несёт в первую очередь собственник жилья. Именно он должен наблюдать за оборудованием и сигнализировать специалистам при неполадках, а также следить за своевременным обслуживанием.

— Как и где заключить договор на техническое обслуживание?

— Договор на техническое обслуживание газового оборудования с нашей организацией заключается на три года. Сделать это можно в любом офисе или газовом участке АО «Газпром газораспределение Калуга». Подать заявку на заключение договора можно также на сайте газораспределительной организации.

Договор заключается бесплатно, а ежегодное техническое обслуживание вашего договора оплачивается по факту его проведения. Его стоимость зависит от количества установленного газоиспользующего оборудования. Например, обслуживание газовой плиты будет стоить около 400 руб­лей.

— Что входит в договор на ТО?

— При проведении работ по техническому обслуживанию специалисты осуществляют визуальную проверку соответствия установки оборудования нормативным требованиям, проверяется герметичность соединений, целостность и укомплектованность оборудования. Проверяется работоспособность кранов и при необходимости их смазка, контролируется наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, наличие притока воздуха для горения. Также специалист проводит инструктаж абонента по правилам безопасного использования газа и газового оборудования.

— Специалисты газовых служб имеют право немедленно отключить подачу газа?

— Да, конечно. Например, при обнаружении самовольного переоборудования или несанкционированного подключения газового оборудования, при обнаружении установки оборудования с нарушениями, при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах и при отсутствии притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования.

— Есть какой-­то срок службы оборудования? Когда его надо менять?

— Конечно. В паспорте газоиспользующего оборудования прописан срок его эксплуатации, после окончания этого срока использовать оборудование можно только после проведения диагностики специализированной организацией.

При обнаружении оборудования с истекшим сроком эксплуатации наши специалисты должны выписать предписание.

Безопасность превыше всего

— А что делать, если соседи не проводят техническое обслуживание и не допускают газовщиков?

— Не допуская специалистов до своего оборудования и не проводя техническое обслуживание своевременно, люди подвергают опасности себя и своих соседей. Наши специалисты оформляют акт о недопуске и направляют его в ГЖИ для дальнейших действий.

— Сегодня участились случаи откровенного мошенничества: некие люди ходят по домам и требуют купить у них то или иное газовое оборудование. Как отличить сотрудника газовой службы от мошенника?

— Во-первых, газовики не приходят без приглашения. Сотрудники газораспределительных организаций проводят работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования с предварительным согласованием даты и времени выхода, как правило, публикуют в открытом доступе поадресный план-­график соответствующих работ.

Во-вторых, сотрудники ГРО одеты в спецодежду с символикой компании и, перед тем как приступить к выполнению работ, предъявляют служебное удостоверение. Убедитесь, что удостоверение принадлежит именно этому сотруднику, посмотрите на фотографию, обратите внимание на срок действия удостоверения и наличие синей печати организации.

И в‑третьих, если вы всё же сомневаетесь в полномочиях людей, пришедших к вам в дом, позвоните по телефону, указанному в вашем договоре на техническое обслуживание, и уточните, действительно ли по вашему адресу проходит проверка и кто направлен к вам для этого. Можно также позвонить в аварийную службу по номеру 04, объяснить ситуацию, и вас перенаправят.

— Давайте резюмируем тезисно, что делать, если вы являетесь пользователем газа.

— Необходимо заключить договор с любой организацией Калужской области, которая имеет право на осуществление деятельности по техническому обслуживанию газового оборудования. Все они указаны на сайте Государственной жилищной инспекции. Хочу отметить, что у такой организации обязательно должен быть заключён с нами договор на аварийно-­диспетчерское обслуживание.

Необходимо в рамках этого договора осуществлять допуск сотрудников до своего оборудования с целью проведения технического обслуживания не реже одного раза в год. Если по какой-­то причине у вас не провели техническое обслуживание в указанный срок, ​нужно самостоятельно связаться со специалистами той компании, с которой у вас заключён договор, и напомнить о необходимости проведения технического обслуживания.

Кроме того, нужно следить за своим оборудованием, но при этом не устанавливать, не переустанавливать, не ремонтировать его самостоятельно. Этим должен заниматься только специалист.

Необходимо следить за наличием тяги в квартире. Проверка дымовых и вентиляционных каналов управляющей компанией или ТСЖ должна проводиться не реже трёх раз в год согласно Постановлению № 410.

При использовании газового оборудования необходимо обеспечивать приток воздуха (открывать форточку), а также по правилам пожарной безопасности помещение, где находится газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано дверью.

В кухне, где кроме газовой плиты установлено и другое газовое оборудование — ​котел, водонагревательная колонка, — использование кухонной вытяжки в момент работы этих приборов недопустимо.

Рекомендуется установить сигнализаторы загазованности помещений, они способствуют обнаружению опасной концентрации газов в помещении и отключению подачи газа. При выборе сигнализатора лучше отдать предпочтение российскому производителю.

Если вы почувствовали запах газа, необходимо сразу перекрыть газовый кран, открыть окна. Не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы. Не зажигать огонь (спички, зажигалку). Покинуть помещение и перейти в безопасное место. Позвонить: с мобильного телефона — 104 или 112, со стационарного — ​04.

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