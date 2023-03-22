В Калуге установят пять новых мемориальных досок

В ближайшее время в Калуге планируется установить пять новых мемориальных досок. Об этом сообщили 20 марта в городской Думе.

На фасаде дома № 2/61 по улице Салтыкова-Щедрина появится доска в честь почетного архитектора России, историка, краеведа Александра Днепровского (на фото). Он умер в 2020 году.

Под руководством Днепровского были отреставрированы калужские усадьбы, монастырь Оптина Пустынь, Гостиные дворы и Присутственные места. С 1951 года им написано около 700 трудов.

На фасаде школы № 22 на улице Хрустальной установят доску в честь отличника народного просвещения, военрука школы Михаила Мирошника.

На доме № 231 к.2 по улице Тарутинской смонтируют доску в честь заслуженного учителя России Зои Бочковой.

На фасаде дома № 202 по улице Тарутинской появится мемориальная доска в честь заслуженного учителя России Инны Солодягиной.

На спортивной школе №1 на улице Никитина установят доску в честь Максима Тарасова, погибшего в ходе специальной военной операции.

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