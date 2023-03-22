ГП «КРЭО»: актуальное на сегодня

В третье воскресенье марта в России отмечают День работников ЖКХ и бытового обслуживания. Накануне профессионального праздника, наша редакция провела марафон ЖКХ в прямом эфире. Мы пригласили руководителей отдельных ветвей этой системы жизнеобеспечения людей, для того, чтобы разобраться в ситуации, дать возможность калужанам и жителям области задать вопросы и получить ответы «от первого лица».

О нюансах оплаты за вывоз мусора, нормативах, раздельном сборе мусора и взаимоотношениях с управляющими компаниями мы поговорили с заместителем директора ГП «КРЭО» (Калужский региональный экологический оператор) Кристиной Тетериной.

В апреле 2018 года по результатам конкурсного отбора ГП «КРЭО» присвоен статус регионального оператора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Калужской области сроком на 10 лет.

Кому доступен перерасчёт

— Кристина Петровна, у жителей квартир теперь появилась возможность перерасчёта квитанций. Что это такое, поясните подробности.

— Действительно, с первого марта внесены изменения в законодательные акты, и теперь порядок перерасчёта предусмотрен и для потребителей, которые проживают в многоквартирных домах. Раньше такая возможность была только у тех, кто живёт в частных жилых домах. Сейчас потребитель, который временно отсутствует по месту жительства более пяти дней, вправе получить перерасчёт.

— Что для этого нужно сделать?

— Для этого нужно в письменной форме обратиться в адрес ГП «КРЭО» с приложением определённых документов. Их перечень размещён на нашем сайте, список есть также во всех наших офисах: в Калуге, Сухиничах, Обнинске и Кирове. Необходимо написать заявление, предоставить паспорт, копию выписки из ЕГРН и документ, подтверждающий зарегистрированных в квартире лиц.

— А что делать, если человек не знает, на какой срок он уезжает?

— Если срок не определён, то потребитель может написать заявление заранее в пределах полугода, указав приблизительный срок своего отсутствия. По прибытии он должен в течение 30 дней предоставить документ, подтверждающий его отсутствие.

— Почему норматив считается по квадратным метрам, а не по количеству проживающих?

— Федеральное законодательство отнесло этот вопрос региональным коллегам. Министерство строительства и ЖКХ Калужской области установило нормативы. Согласно им, если в доме более пяти квартир, расчёт осуществляется по квадратным метрам, если пять и менее — ​по количеству проживающих.

Мусор ​мусору рознь

— Что запрещено выбрасывать в контейнеры ТКО?

— Нельзя, например, складировать автомобильные покрышки, люминесцентные лампы. К этому перечню относятся также ветки и листва. Мы не вправе вывозить такие отходы, потому что сортировочные пункты эти отходы попросту не примут. За опавшую листву, ветки, поруб­ленные деревья отвечают органы местного самоуправления. Они должны заниматься утилизацией этих отходов. Кроме того, порой кучи веток, мешки с опавшей листвой загромождают контейнерные площадки так, что наши транспортные средства не могут подъехать, чтобы очистить контейнеры.

— На каком расстоянии от жилого дома по закону должны быть оборудованы контейнерные площадки?

— По нормам санитарного законодательства контейнерная площадка должна быть расположена не ближе 20 метров от жилого дома и не дальше 100 метров от него. Тут хочу уточнить, что ответственность за место установки контейнеров лежит на органах местного самоуправления. Именно они определяют и необходимость установки в определенном месте контейнеров, и их расстояние от домов. В обязанности КРЭО не входит создание площадок, мы лишь вывозим твёрдые коммунальные отходы. При этом региональный оператор отвечает за обращение с отходами с момента их погрузки в мусоровоз.

— Почему иной раз содержимое оранжевых контейнеров для бумаги, пластика и стекла, грузится в одну машину с обычным мусором. В чём тогда идея сортировки мусора жителями?

— Да, такое бывает, но лишь в случае, если наши работники видят в этих оранжевых контейнерах обычный несортированный мусор, который жители туда бросили. Здесь прежде вопрос к культуре обращения с отходами со стороны самого населения.

— Удаётся ли всегда находить общий язык с управляющими компаниями?

— Не всегда, увы. Бывает, приходится писать обращения, жалобы. Чаще всего это касается проблем с подъездом к контейнерным площадкам. Зимой часто горы снега просто не дают подъехать. Сложности также возникают и из-­за большого количества припаркованных вокруг площадок автомашин. В соответствии с законодательством, для автотранспорта регионального оператора должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд к площадкам.

— Не так давно большой резонанс произвели многочисленные жалобы жителей дома номер 38 по улице Минской в Калуге. Люди сетовали на то, что возле их дома нет контейнеров, а КРЭО выставила им счета за обслуживание. Что произошло?

— Этот дом является новостройкой. Управляющая компания должна создать контейнерную площадку и подать заявку на включение её в реестр контейнерных площадок. Только после этого региональный оператор имеет право работать на этой площадке. По поводу оплаты могу пояснить, что она появляется с момента возникновения права собственности, так определено законодательством. Мы в данном случае действовали строго в рамках закона.



Формы заявлений доступны для скачивания на сайте Регионального оператора в разделе «Информация для физических лиц», а также имеются в офисах предприятия.





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