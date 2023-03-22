ГП «КРЭО»: актуальное на сегодня
В третье воскресенье марта в России отмечают День работников ЖКХ и бытового обслуживания. Накануне профессионального праздника, наша редакция провела марафон ЖКХ в прямом эфире. Мы пригласили руководителей отдельных ветвей этой системы жизнеобеспечения людей, для того, чтобы разобраться в ситуации, дать возможность калужанам и жителям области задать вопросы и получить ответы «от первого лица».
О нюансах оплаты за вывоз мусора, нормативах, раздельном сборе мусора и взаимоотношениях с управляющими компаниями мы поговорили с заместителем директора ГП «КРЭО» (Калужский региональный экологический оператор) Кристиной Тетериной.
В апреле 2018 года по результатам конкурсного отбора ГП «КРЭО» присвоен статус регионального оператора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Калужской области сроком на 10 лет.
Кому доступен перерасчёт
— Кристина Петровна, у жителей квартир теперь появилась возможность перерасчёта квитанций. Что это такое, поясните подробности.
— Действительно, с первого марта внесены изменения в законодательные акты, и теперь порядок перерасчёта предусмотрен и для потребителей, которые проживают в многоквартирных домах. Раньше такая возможность была только у тех, кто живёт в частных жилых домах. Сейчас потребитель, который временно отсутствует по месту жительства более пяти дней, вправе получить перерасчёт.
— Что для этого нужно сделать?
— Для этого нужно в письменной форме обратиться в адрес ГП «КРЭО» с приложением определённых документов. Их перечень размещён на нашем сайте, список есть также во всех наших офисах: в Калуге, Сухиничах, Обнинске и Кирове. Необходимо написать заявление, предоставить паспорт, копию выписки из ЕГРН и документ, подтверждающий зарегистрированных в квартире лиц.
— А что делать, если человек не знает, на какой срок он уезжает?
— Если срок не определён, то потребитель может написать заявление заранее в пределах полугода, указав приблизительный срок своего отсутствия. По прибытии он должен в течение 30 дней предоставить документ, подтверждающий его отсутствие.
— Почему норматив считается по квадратным метрам, а не по количеству проживающих?
— Федеральное законодательство отнесло этот вопрос региональным коллегам. Министерство строительства и ЖКХ Калужской области установило нормативы. Согласно им, если в доме более пяти квартир, расчёт осуществляется по квадратным метрам, если пять и менее — по количеству проживающих.
Мусор мусору рознь
— Что запрещено выбрасывать в контейнеры ТКО?
— Нельзя, например, складировать автомобильные покрышки, люминесцентные лампы. К этому перечню относятся также ветки и листва. Мы не вправе вывозить такие отходы, потому что сортировочные пункты эти отходы попросту не примут. За опавшую листву, ветки, порубленные деревья отвечают органы местного самоуправления. Они должны заниматься утилизацией этих отходов. Кроме того, порой кучи веток, мешки с опавшей листвой загромождают контейнерные площадки так, что наши транспортные средства не могут подъехать, чтобы очистить контейнеры.
— На каком расстоянии от жилого дома по закону должны быть оборудованы контейнерные площадки?
— По нормам санитарного законодательства контейнерная площадка должна быть расположена не ближе 20 метров от жилого дома и не дальше 100 метров от него. Тут хочу уточнить, что ответственность за место установки контейнеров лежит на органах местного самоуправления. Именно они определяют и необходимость установки в определенном месте контейнеров, и их расстояние от домов. В обязанности КРЭО не входит создание площадок, мы лишь вывозим твёрдые коммунальные отходы. При этом региональный оператор отвечает за обращение с отходами с момента их погрузки в мусоровоз.
— Почему иной раз содержимое оранжевых контейнеров для бумаги, пластика и стекла, грузится в одну машину с обычным мусором. В чём тогда идея сортировки мусора жителями?
— Да, такое бывает, но лишь в случае, если наши работники видят в этих оранжевых контейнерах обычный несортированный мусор, который жители туда бросили. Здесь прежде вопрос к культуре обращения с отходами со стороны самого населения.
— Удаётся ли всегда находить общий язык с управляющими компаниями?
— Не всегда, увы. Бывает, приходится писать обращения, жалобы. Чаще всего это касается проблем с подъездом к контейнерным площадкам. Зимой часто горы снега просто не дают подъехать. Сложности также возникают и из-за большого количества припаркованных вокруг площадок автомашин. В соответствии с законодательством, для автотранспорта регионального оператора должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд к площадкам.
— Не так давно большой резонанс произвели многочисленные жалобы жителей дома номер 38 по улице Минской в Калуге. Люди сетовали на то, что возле их дома нет контейнеров, а КРЭО выставила им счета за обслуживание. Что произошло?
— Этот дом является новостройкой. Управляющая компания должна создать контейнерную площадку и подать заявку на включение её в реестр контейнерных площадок. Только после этого региональный оператор имеет право работать на этой площадке. По поводу оплаты могу пояснить, что она появляется с момента возникновения права собственности, так определено законодательством. Мы в данном случае действовали строго в рамках закона.
Формы заявлений доступны для скачивания на сайте Регионального оператора в разделе «Информация для физических лиц», а также имеются в офисах предприятия.
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