Онлайн-трансляцию из гнезда аистов запустили в Калуге

В пригороде Калуги вновь заработала онлайн-камера, установленная в гнезде аистов. Ее третий год подряд устанавливает любитель птиц Дмитрий Покревский.

Птицы пока не прилетели, но их ждут со дня на день.

В Калужской области нынешней весной уже видели белых аистов. Как рассказал 21 марта орнитолог Юрий Галченков, птиц заметили в деревнях Климовзавод Юхновского района, Куракино Бабынинского района и Горенское в Калуге.

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