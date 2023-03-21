Начальник калужского загса родила четвертого мальчика

Во вторник, 21 марта, начальник загса Калужской области Варвара Антохина в четвертый раз стала мамой. У нее родился четвертый мальчик, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он опубликовал фото с тремя старшими детьми Антохиной.

- Мои самые искренние поздравления Варваре Анатольевне и ее супругу! Здоровья маме и малышу! – написал Шапша.

Варваре Антохиной 37 лет. Она родом из Людиново.

В 2010 году Антохина стала депутатом Заксобрания Калужской области. Работала также в Калужском аграрном колледже, была заместителем председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации по социальным вопросам. В 2015 году избрана председателем Совета молодых депутатов Калужской области. В том же году Антохина возглавила министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, а в 2021 году стала начальником областного загса.

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