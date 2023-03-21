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Калужское отделение Сбера профинансировало ESG-проект по переработке пластиковых отходов

Опубликовано: 21.03.2023 17:11 0 230
Калужское отделение Сбера профинансировало ESG-проект по переработке пластиковых отходов

В рамках государственной программы кредитования Минэкономразвития Калужское отделение Сбербанка предоставило ООО «ДПЛ Полимер» кредит в размере 100 млн рублей. Компания производит продукцию на основе ESG - технологии: переработка пластикового мусора в полимерные гранулы.

С помощью кредитных средств предприятие улучшит производственные мощности для увеличения объёмов и расширения линейки выпускаемой продукции. Полипропилен, полученный в процессе переработки, применяется при изготовлении труб, пластиковых профилей, упаковок, медицинских изделий и элементов промышленного оборудования.

Стоит отметить, общий объём средств по итогам трёх месяцев, выданных Сбером на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе, составил 242 млн рублей.  


 
Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк:
  
«Поддержка малого и среднего бизнеса – один из ключевых фокусов работы Сбера. По итогам прошлого года только в рамках федеральной программы Минэкономразвития Сбер предоставил предпринимателям региона финансирование на сумму 1,1 млрд рублей».  
 
Воспользоваться программой льготного кредитования Минэкономразвития могут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в одной из приоритетных отраслей на следующие цели: инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов, подходящих под условия программы. Сумма кредита может составлять от 500 тысяч до 2 млрд рублей. Срок кредитования на инвестиционные цели - до 10 лет (период действия льготной ставки - до 5 лет), на пополнение оборотных средств - до трех лет (период действия льготной ставки - до 1 года).

 

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Опубликовано: 21.03.2023 17:11 0 230
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