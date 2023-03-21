В Калужской области пройдут Дни Достоевского

В нынешнем году в Калужской области второй раз пройдут «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». На днях губернатор Владислав Шапша подписал распоряжение о создании рабочей группы для проведения духовно-просветительского мероприятия.

Рабочую группу возглавил заместитель губернатора Константин Горобцов.

В списке также различные чиновники, представители РПЦ и работники учреждений культуры.

Даты проведения мероприятия пока не называются. Но в прошлом году первые «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» прошли в июле.

- Многие откровения Федору Михайловичу были даны в общении со знаменитыми оптинскими старцами при посещении писателем Оптиной пустыни в 1878 году, - рассказывали тогда организаторы. - Через два года, в 1880 году вышел в свет роман «Братья Карамазовы», ставший вершиной творчества писателя и содержащий ответы на основные вопросы современности.

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