Стало известно, почему в Калужской области снизилась годовая инфляция

В феврале годовая инфляция в Калужской области продолжала снижаться и достигла отметки 14%. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в региональном отделении Банка России.

Там пояснили, что на замедление инфляции в регионе главным образом повлияли расширение предложения товаров, в том числе продукции животноводства, и сдержанная потребительская активность в непродовольственном сегменте.

Объемы производства мясной продукции нарастили не только поставщики из других регионов, но и местные компании. В результате снизились цены на свинину, в свою очередь стали медленнее расти цены на копчености и фарш. Благодаря расширению предложения сырого молока, снизились темпы прироста цен на пакетированное молоко и кисломолочные продукты. На динамику цен повлияли и государственные меры поддержки животноводства. Так, льготные кредиты на закупку зерна и витаминов привели к снижению затрат предприятий на корма, что отразилось на розничных ценах на мясную и молочную продукцию.

В непродовольственном сегменте экономисты калужского отделения Банка России отмечают замедление роста цен на новые иномарки, отдельные виды бытовой техники и электроники в условиях сдержанного спроса калужан. Снижению цен на бытовые приборы способствовало также развитие параллельного импорта.

Снижение инфляции произошло и в сфере услуг. Здесь повлиял эффект высокой базы прошлого года. К примеру, в феврале 2022 года перевозчики подняли плату за проезд в городском транспорте. В этом году цены не поднимались.

По прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране снизится в 2023 году до 5-7%, а в 2024 году - до 4%.

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