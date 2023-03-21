На окраине Калуги выявлен лейкоз у коровы

Во вторник, 21 марта, городская ветеринарная станция сообщила о выявлении лейкоза крупного рогатого скота на территории деревни Тимашево в Калуге.

Болезнь обнаружили у одной из коров в личном подсобном хозяйстве.

Приказ комитета ветеринарии о введении карантина пока не опубликован.

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