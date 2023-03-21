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Весенние полевые работы будут эффективными

Опубликовано: 21.03.2023 11:26 0 352
Весенние полевые работы будут эффективными

Какая техника экономит время и деньги агропредприятий

С наступлением весны у сельхозпроизводителей Калужской области начинается жаркая пора, и уже сейчас на всех предприятиях региона идет подготовка к посевной, закупаются семена и удобрения.

Любой аграрий подтвердит, что основной помощник в работе — это трактор, от характеристик и функциональности которого зависит успех посевной кампании. О преимуществах своих главных помощников рассказали фермеры Калужской области.

Представитель СХПК «Холмы» Малоярославецкого района Александр СКОРЛУПА:

— У нас на предприятии два трактора Ростсельмаш 2375. Мы купили их по осени, тогда же ударно поработали. Эти трудяги были у нас на полях с раннего утра и до позднего вечера.
Впечатлила универсальность в работе, агрегатирование с любым навесным оборудованием. Производительность доходила до 19 гектаров в час, при этом даже на высоких мощностях он не слишком шумный. В Ростсельмаш высокая работоспособность — не синоним больших затрат. Трактор экономичен в работе и доступен в обслуживании. Серьезных поломок у нас не было, лишь незначительные моменты, и «Агрит» оперативно приехал, исправил, пошли работать дальше. Управлять техникой комфортно: удобное кресло, кондиционер, отличный обзор. Наш механизатор шутит, что минус у трактора только один: в кабине сидеть так удобно, что иногда спать хочется. Земледелие с каждым годом становится все более инновационным, технологичным. Одна из важных функций — умная платформа РСМ Агротроник в базовой комплектации. Она стала незаменимым помощником в работе, позволяет удаленно, с телефона или планшета, контролировать ход техники в полях. Ростсельмаш 2375 заменил нам несколько старых машин, а потребляет он на 30% меньше горючего, чем предшественники! Точно скажу, этот трактор — хорошее соотношение цены и качества.

Главный инженер СХА «Колхоз Маяк» Перемышльского района Иван ЗАЙЦЕВ.

— В нашем хозяйстве пока один трактор Ростсельмаш 2375. Купили его в 2022 году, один сезон уже прошли. В первую очередь порадовали его доступность и мощность: 380 лошадиных сил, это очень хорошо! Он способен выполнять много задач, чем мы и пользуемся активно.

Умеренный расход топлива, облегчение работы механизатора и удобство эксплуатации — три весомых аргумента в пользу техники Ростсельмаш. Этот труженик способен работать в сцепке с любым навесным оборудованием: от бороны до пневматического посевного комплекса.

Культиватор с захватом 14 метров, дисковая борона-­мульчировщик 9 метров длиной — для трактора нет ограничений в работе. Хороша тяговая сила: 380 лошадок под управлением механической коробки передач, трактор на ура выполняет серьезную работу, оттого и результат получаем внушительный.

Хорошее сцепление с землей, устойчивость и проходимость — это заслуга полного привода, шарнирной рамы и особого бонуса в базовой комплектации: сдвоенных колес на обоих мостах с оптимальной балансировкой.

Этой весной работы будет не меньше, впереди почвообработка: пойдем в поля с большими тяжелыми агрегатами по 10–12 метров захвата, мы уже все подготовили, выжидаем подходящих погодных условий.

Маневренность, производительность и мощность сделали трактор Ростсельмаш незаменимым для нашего хозяйства. Ведь в центральной полосе России полевые работы очень ограничены по времени, проходят интенсивно и в более сложных условиях. Здесь важно сделать правильную ставку, и мы ее сделали на технику Ростсельмаш.

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Опубликовано: 21.03.2023 11:26 0 352
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