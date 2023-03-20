5000 блоков нелегальных сигарет обнаружили у жителей Калужской области
В Калужской области двое жителей села Износки осуждены за сигареты без акцизных марок. В понедельник, 20 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Одному из виновников 55 лет, другому – 50.
Они купили в Беларуси и в Москве 5000 блоков контрафактных сигарет, чтобы потом перепродать.
Товар хранился в гараже в Износках.
Мужчины получили по 600 тысяч рублей штрафа каждый. Партия сигарет стоимостью более шести миллионов рублей изъята.
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