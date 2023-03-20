5000 блоков нелегальных сигарет обнаружили у жителей Калужской области

В Калужской области двое жителей села Износки осуждены за сигареты без акцизных марок. В понедельник, 20 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Одному из виновников 55 лет, другому – 50.

Они купили в Беларуси и в Москве 5000 блоков контрафактных сигарет, чтобы потом перепродать.

Товар хранился в гараже в Износках.

Мужчины получили по 600 тысяч рублей штрафа каждый. Партия сигарет стоимостью более шести миллионов рублей изъята.

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