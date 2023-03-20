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Калужский филиал «СОГАЗ-Мед» объявляет старт конкурса «Спасибо, доктор!»

Опубликовано: 20.03.2023 15:26 0 147
Калужский филиал «СОГАЗ-Мед» объявляет старт конкурса «Спасибо, доктор!»

Роль врача в нашей жизни трудно переоценить. Сложно представить профессию важнее, ведь врачу приходится принимать решения, от которых зависит здоровье и жизни людей.

 

 


Хотите поблагодарить своего врача и сказать: «Спасибо, доктор!»?


У жителей Калужской области появилась такая возможность: присылайте через форму голосования ваши добрые слова и краткий рассказ о том, за что вы благодарны доктору, в какой ситуации он помог вам или вашим близким, за какие качества вы цените его больше всего.


Объявляя старт конкурса, мы уверены, что в Калужской области очень много высококвалифицированных врачей, истинных профессионалов своего дела, которым человек доверяет самое дорогое, что у него есть – здоровье!


Региональный конкурс «Спасибо, доктор!» начинается 20 марта и продлится до 25 апреля 2023 года. По его итогам определятся лучшие врачи системы обязательного медицинского страхования Калужской области, набравшие наибольшее количество положительных отзывов от граждан.


Подведение итогов конкурса состоится с 22 по 31 мая 2023 г. Результаты будут опубликованы на сайте sogaz-med.ru.


Подробная информация о конкурсе, организаторе, сроках проведения доступна в Положении о конкурсе.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ-МЕД».
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Опубликовано: 20.03.2023 15:26 0 147
Тэги: рeклама
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