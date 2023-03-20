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В Калуге отремонтируют школы и детские сады

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 11:04 0 185
В Калуге отремонтируют школы и детские сады

Под председательством Татьяны Коняхиной состоялось заседание комиссии по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений.

По предложению депутатов Гордумы в 2023 году на ремонт школы № 7, детских садов № 55 и № 85 выделено 20 миллионов рублей. В учреждениях будет капитально отремонтирована кровля. Кроме того, средства городского бюджета выделяется на ремонт спортзала школы № 47.

Ремонтом школы №7 займётся орловский подрядчик ООО «СК Центр», завершить работы планируется к 5 июля. Тендер на ремонт детсада № 55 «Пчёлка» выиграла калужская компания, работы планируется выполнить до 28 июля. 

В ходе проведения торгов сложилась существенная экономия. За счёт этих средств управление образования предложило провести дополнительные ремонтные работы: привести в порядок инженерные коммуникации в 7-й и 47-й школах, отремонтировать эвакуационные выходы в школе № 10, а также отремонтировать кровлю в школе № 20.  Члены комиссии предложение поддержали.

- Ранее члены комиссии приняли решение все сэкономленные на торгах средства также направлять на ремонт образовательных учреждений, – подчеркнула председатель комиссии Татьяна Коняхина. – Проектная документация по дополнительным работам подготовлена и прошла проверку. Надеюсь, что ремонт будет выполнен качественно и подрядчики уложатся в летний строительный сезон. До конца августа мы побываем на всех объектах, проверим качество материалов, будем участвовать в приёмке работ.  

За счёт средств федерального бюджета в текущем году будет отремонтирована школа № 15. Ремонт кровли, столовой, пищеблока, фасада, цоколя и входной группы обойдётся в 32 миллиона рублей. Ещё 6 миллионов рублей пойдёт на ремонт коммуникаций. За счёт средств городского бюджета планируется отремонтировать кровлю и часть фасада 38-й школы. В 2024 году капитальный ремонт по федеральной программе ждёт школы №2 и № 24, а в 2025 году – школы № 14 и № 33. 

- Во многих школах Калуги есть положительный опыт проведения ремонта за счёт средств, полученных от оказания платных услуг. Большую роль здесь играет активная позиция руководства учреждений, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Члены комиссии будут держать на контроле ремонт школ и детсадов, также мы наметим приоритетные направления дальнейшей работы: в ближайшее время оценим состояние школ № 39 и № 41. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.03.2023 11:04 0 185
Тэги: городская дума
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