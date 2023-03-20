В Калужской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11,4%
За неделю, с 13 по 19 марта, в Калужской области грипп выявили у 20 человек, ОРВИ – у 7657. Такие данные в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Заболеваемость выросла на 11,4%.
Грипп выявили у 14 взрослых и шести детей в Калуге и Бабынинском районе.
Чаще стал болеть дошкольники и взрослые.
В больницу с гриппом и ОРВИ попали 29 жителей Калужской области.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!