В Калужской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11,4%

За неделю, с 13 по 19 марта, в Калужской области грипп выявили у 20 человек, ОРВИ – у 7657. Такие данные в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость выросла на 11,4%.

Грипп выявили у 14 взрослых и шести детей в Калуге и Бабынинском районе.

Чаще стал болеть дошкольники и взрослые.

В больницу с гриппом и ОРВИ попали 29 жителей Калужской области.

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