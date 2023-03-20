В Калужской области 44 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 44 новых случая коронавируса, сообщили в понедельник, 20 марта, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали пять человек.

Выздоровели 54 пациента.

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