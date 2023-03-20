Отрасль с самой высокой зарплатой назвали в Калужской области

В понедельник, 20 марта, агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по отраслям с самыми высокими зарплатами.

Для каждой области выделена одна отрасль с самым высоким средним официальным доходом.

Калужская область оказалась на 29 позиции рейтинга. В нашем регионе лидирует отрасль «Наука» со средней зарплатой в 80 тысяч рублей.

На первой позиции Москва и банковская сфера – 224 тысячи рублей. Затем идут Сахалинская область (223 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (200 тысяч) с добычей нефти и газа.

Девять последних строчек заняли регионы, в которых самая прибыльная отрасль – это госслужба. Там средняя зарплата от 41 до 47 тысяч рублей. Речь идет о Мордовии, Калмыкии, ивановской, Псковской областях, Алтайском крае, Карачаево-Черкесской республике, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республике и Чечне.

Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Московская область (наука, 90 тысяч), Тульская область – 50 (химическая промышленность, 60 тысяч), Смоленская область – 66 (энергетика, 52 тысячи), Брянская область – 72 (сухопутный транспорт, 48 тысяч), Орловская область – 75 (сухопутный транспорт, 47 тысяч).

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