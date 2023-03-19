На Украине погиб калужский герой

Администрация Перемышльского района в воскресенье, 19 марта, сообщила об еще одной нашей общей потери.

- В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб перемышлянин, сержант Вооруженных Сил Российской Федерации Павленко Александр Александрович, - говорится в сообщении, - Александр родился и вырос в Перемышле. Закончил Перемышльскую среднюю школу, затем ГБПОУ КО «Перемышльский техникум эксплуатации транспорта». Выражаем соболезнования семье Александра. Скорбим вместе с Вами.

Вечная память герою!

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