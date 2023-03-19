Названы самые популярные детские имена в Калуге

За неделю, с 13 по 18 марта, в Калуге появились на свет 80 детей.

Девочек в отличие от февраля было меньше – 37 на 43, рассказали в городском загсе.

В Калуге появились новые Евдокия, Агафья, Эмма, Адэль, Мирон, Таисия, Демид, Лев..

Всего в областной столице с начала 2023 года родились 867 детей.

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