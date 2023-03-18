В Калужской области установят 10 новых проекционных переходов

В субботу, 18 марта, в региональном министерстве транспорта рассказали, что в течение года в Калужской области установят еще 10 проекционных пешеходных переходов.

- Особенностью такого оборудования является обеспечение видимости перехода дороги в ночное время, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов, - отметили в минтрансе. - Направленный свет позволяет видеть пешеходный переход и людей на нем на расстоянии 100-150 метров.

Монтировать оборудование планируют на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также в местах массового притяжения людей по следующим адресам:

город Бабынино Бабынинского района, автодорога Бабынино – Сабуровщино – Газопровод

поселок Полотняный Завод Дзержинского района, автодорога Полотняный Завод – Товарково

город Кремёнки Жуковского района, автодорога Кремёнки – Екатериновка (2 проекционных пешеходных перехода)

город Жуков Жуковского района, автодорога Жуков – мкр. Протва (2 проекционных пешеходных перехода)

поселок Бетлица Куйбышевского района, автодорога А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль» – Козловка – Ямное – Мокрое – Бетлица

ж/д сттанция Кудринская Мещовского района, автодорога Козельск – Кудринская

город Спас-Деменск Спас-Деменского района, автодорога А-130 «Москва-Малоярославец – Рославль» - Спас-Деменск – Ельня – Починок

село Кузьмищево Тарусского района, автодорога Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов

Установка проекционных пешеходных переходов производится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.