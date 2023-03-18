В Калужской области установят 10 новых проекционных переходов
В субботу, 18 марта, в региональном министерстве транспорта рассказали, что в течение года в Калужской области установят еще 10 проекционных пешеходных переходов.
- Особенностью такого оборудования является обеспечение видимости перехода дороги в ночное время, а также в условиях тумана, дождей и снегопадов, - отметили в минтрансе. - Направленный свет позволяет видеть пешеходный переход и людей на нем на расстоянии 100-150 метров.
Монтировать оборудование планируют на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также в местах массового притяжения людей по следующим адресам:
- город Бабынино Бабынинского района, автодорога Бабынино – Сабуровщино – Газопровод
- поселок Полотняный Завод Дзержинского района, автодорога Полотняный Завод – Товарково
- город Кремёнки Жуковского района, автодорога Кремёнки – Екатериновка (2 проекционных пешеходных перехода)
- город Жуков Жуковского района, автодорога Жуков – мкр. Протва (2 проекционных пешеходных перехода)
- поселок Бетлица Куйбышевского района, автодорога А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль» – Козловка – Ямное – Мокрое – Бетлица
- ж/д сттанция Кудринская Мещовского района, автодорога Козельск – Кудринская
- город Спас-Деменск Спас-Деменского района, автодорога А-130 «Москва-Малоярославец – Рославль» - Спас-Деменск – Ельня – Починок
- село Кузьмищево Тарусского района, автодорога Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов
Установка проекционных пешеходных переходов производится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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