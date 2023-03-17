В Калуге казаки на лошадях искали наркотические надписи
В Калуге казаки-кавалеристы вместе с полицейскими провели антинаркотический рейд в микрорайоне Северный. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Казаки искали надписи с рекламой наркотиков. Потом эта информация передавалась полиции, а та требовала от управляющих компаний все закрасить.
Такие акции обещают продолжить во всех районах Калужской области.
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