В Калуге казаки на лошадях искали наркотические надписи

В Калуге казаки-кавалеристы вместе с полицейскими провели антинаркотический рейд в микрорайоне Северный. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Казаки искали надписи с рекламой наркотиков. Потом эта информация передавалась полиции, а та требовала от управляющих компаний все закрасить.

Такие акции обещают продолжить во всех районах Калужской области.

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