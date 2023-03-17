В Калужской области резко выросли продажи соли и конфет
За первые две недели марта в Калужской области продажи продуктов по сравнению с таким же периодом февраля уменьшились на 2,77%. Такие данные в пятницу опубликовало правительство региона.
При этом продажи соли выросли на 15,1%, бобовых – на 13,25%, конфет – на 12,6%.
А вот муки стали покупать меньше на 22,6%, сливочного масла – на 17,8%, свежей рыбы – на 11,7%.
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