В Калужской области резко выросли продажи соли и конфет

За первые две недели марта в Калужской области продажи продуктов по сравнению с таким же периодом февраля уменьшились на 2,77%. Такие данные в пятницу опубликовало правительство региона.

При этом продажи соли выросли на 15,1%, бобовых – на 13,25%, конфет – на 12,6%.

А вот муки стали покупать меньше на 22,6%, сливочного масла – на 17,8%, свежей рыбы – на 11,7%.

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