Геннадий Новосельцев: «Доклад губернатора был очень обстоятельный»

В своём отчете в четверг, 16 марта, перед депутатами Законодательного собрания области губернатор Владислав ШАПША уделил особое внимание сферам образования и здравоохранения.

- Несмотря на трудности проекты развития достигают своих целей. Мы уже достигли 100 процентной доступности дошкольного образования, - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, в 2022 году введены в эксплуатацию школы в Медыни и Малоярославце. Близится завершение строительства школ в Обнинске, Калуге и Тарусском районе. Ряд школ планируется сдать в следующем году.

Капитально в прошлом году отремонтировано 10 школ. В этом будет отремонтировано еще 19.

Идет перестройка системы среднего образования. 1 сентября в Калуге откроется первый в стране Федеральный технопарк среднего профессионального образования. Регион стал участником проекта «Профессионалитет».

Технопарк станет ядром его практической поддержки. Тысячи человек будут повышать в нем квалификацию, а студенты обучаться современным технологиям.

Осенью откроется кампус Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

По программе модернизации первичного звена обновлено 56 зданий поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий. Регион отмечен в числе лучших практик по обеспечению сельских территорий ФАПами.

Приобретено 43 автомобиля и почти 2 тысячи единиц оборудования для оказания качественной медпомощи. Подготовлен к открытию новый корпус детской областной больницы в Калуге.

Реализованные в этой сфере меры позволили снизить уровень смертности на 22 процента.

Шла речь и о привлечении кадров. На 140 человек выросло число врачей – половина из них пришла в районные больницы. Более 700 будущих медиков учатся по целевым договорам.

В этом году будет капитально отремонтировано 15 объектов здравоохранения и установлено 16 ФАПов. На базе областной инфекционной больницы откроется сосудистый центр. Начнется строительство межрайонных больниц в Козельске и Людиново. В следующем году откроется поликлиника на Правом берегу в Калуге.

Председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ прокомментировал доклад губернатора.

- Доклад главы региона был очень обстоятельный, - отметил спикер парламента. - Было отмечено, что мы участвуем во всех федеральных программах. В это сложное время, в период проведения СВО, все социальные обязательства исполняются. Параметры бюджета растут. Появились новые направления работы: это помощь фронту, помощь семьям участников СВО. На этом фоне и все наши гражданские проекты продолжают развиваться: это строительство дорог, школ. Хочется отметить слаженную работу правительства. Вместе с депутатами все поставленные задачи будут решены.

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