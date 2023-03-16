Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Статьи

Геннадий Новосельцев: «Доклад губернатора был очень обстоятельный»

Владимир Кравчук
Опубликовано: 16.03.2023 17:11 0 190
Геннадий Новосельцев: «Доклад губернатора был очень обстоятельный»

В своём отчете в четверг, 16 марта, перед депутатами Законодательного собрания области губернатор Владислав ШАПША уделил особое внимание сферам образования и здравоохранения.

- Несмотря на трудности проекты развития достигают своих целей. Мы уже достигли 100 процентной доступности дошкольного образования, - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, в 2022 году введены в эксплуатацию школы в Медыни и Малоярославце. Близится завершение строительства школ в Обнинске, Калуге и Тарусском районе. Ряд школ планируется сдать в следующем году.

Капитально в прошлом году отремонтировано 10 школ. В этом будет отремонтировано еще 19.

Идет перестройка системы среднего образования. 1 сентября в Калуге откроется первый в стране Федеральный технопарк среднего профессионального образования. Регион стал участником проекта «Профессионалитет».

Технопарк станет ядром его практической поддержки. Тысячи человек будут повышать в нем квалификацию, а студенты обучаться современным технологиям.

Осенью откроется кампус Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

По программе модернизации первичного звена обновлено 56 зданий поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий. Регион отмечен в числе лучших практик по обеспечению сельских территорий ФАПами.

Приобретено 43 автомобиля и почти 2 тысячи единиц оборудования для оказания качественной медпомощи. Подготовлен к открытию новый корпус детской областной больницы в Калуге.

Реализованные в этой сфере меры позволили снизить уровень смертности на 22 процента.

Шла речь и о привлечении кадров. На 140 человек выросло число врачей – половина из них пришла в районные больницы. Более 700 будущих медиков учатся по целевым договорам.

В этом году будет капитально отремонтировано 15 объектов здравоохранения и установлено 16 ФАПов. На базе областной инфекционной больницы откроется сосудистый центр. Начнется строительство межрайонных больниц в Козельске и Людиново. В следующем году откроется поликлиника на Правом берегу в Калуге.

Председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ прокомментировал доклад губернатора.

- Доклад главы региона был очень обстоятельный, - отметил спикер парламента. - Было отмечено, что мы участвуем во всех федеральных программах. В это сложное время, в период проведения СВО, все социальные обязательства исполняются. Параметры бюджета растут. Появились новые направления работы: это помощь фронту, помощь семьям участников СВО. На этом фоне и все наши гражданские проекты продолжают развиваться: это строительство дорог, школ. Хочется отметить слаженную работу правительства. Вместе с депутатами все поставленные задачи будут решены.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Владимир Кравчук
Опубликовано: 16.03.2023 17:11 0 190
Тэги: законодательное собрание
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости партнеров
Коллаген в производстве продуктов питания
Как выбрать и купить сетевой коммутатор
Как правильно рассчитать ежемесячный платёж по ипотеке

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru