В Калуге проснулась медведица Маша

В Калуге медведица Маша, живущая в центре реабилитации диких животных «Феникс», вышла из спячки. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила руководитель центра Вероника Матюшина.

- С началом весны вас - наша медведица Маша окончательно проснулась! – написала она в соцсетях.

В феврале медведице исполнилось пять лет. В Калуге она живет уже четыре года - с января 2019-го. Машу доставили в «Феникс» с Камчатки через Москву.

На канале «Феникса» публикуют и другие видео с дикими животными в Калуге.

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