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билайн: в Калуге стали больше говорить по Wi-Fi

Опубликовано: 17.03.2023 09:30 0 202
билайн: в Калуге стали больше говорить по Wi-Fi

Калужане всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, в 2022 году продолжительность разговоров через Wi-Fi у клиентов оператора выросла более чем в 2 раза, а количество активных пользователей увеличилось – на 159%.

Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi)* заработала на сети билайна в Калуге в 2021 году. Ключевое преимущество технологии – это возможность пользоваться голосовой связью даже в тех местах, где сотовый сигнал может оказаться нестабилен. Такое может случиться в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала.  

Также технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале – это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине или банковскую операцию.

Важно отметить, что дополнительных платежей за подключение VoWiFi не взимается. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа. C помощью VoWiFi клиенты билайна могут пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки России или мира, что помогает сократить расходы на роуминг.  

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года.**

В настоящий момент технология доступна более чем на 250 моделей мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

Директор Калужского отделения билайна Ольга Маркина: «Подземные парковки, высокие этажи жилых домов, новые ЖК – всё это места, где нашим абонентам приходится бывать по работе или по личным делам. При этом очень важно оставаться на связи. Я думаю, технология VoWifi может стать «палочкой-выручалочкой» для многих наших клиентов, она даёт возможность звонить как обычно с Wifi любого оператора. Так, за декабрь прошлого года в сети билайн в Калужской области потрачено более миллиона минут именно через VoWifi. Это даёт нам понимание, что технология действительно востребована».

В целом в России билайн запустил VoWiFi уже в 44 регионах. По итогам 2022 года технологией пользуются более 600 тысяч клиентов оператора.

 * VoWiFi - голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

** Если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G(LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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Опубликовано: 17.03.2023 09:30 0 202
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