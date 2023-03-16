В Калужской области нашли 20 тонн опасных мандаринов
Партию опасных мандаринов из Турции обнаружили на одном из складов в Калужской области. Фрукты были заражены средиземноморской плодовой мухой, сообщили в четверг, 16 марта, в региональном управлении Россельхознадзора.
В ящиках находилось 20 тонн продукции.
Мандарины должны были доставить в Москву.
Как пояснили в Россельхознадзоре, плодовая муха относится к опасным видам вредителей. Она может повредить абрикосы, персики, черешню, гранаты, яблоки, лимоны, сливы, виноград, томаты, перец и другие продукты.
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