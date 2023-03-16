В Калуге мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета

С помощью подмены номера телефона мошенники выдают себя за силовиков и вымогают деньги. В четверг, 16 марта, о таких случаях сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

На телефоне того, кому звонят, отображается номер Следственного комитета. Преступники представляются руководителями не только СК, но и ФСБ, МВД и Росгвардии. Под различными предлогами они вымогают деньги.

- Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета, - подчеркнули в Следственном комитете. - Такие требования - явный признак мошенничества.

Калужанам рекомендуют при поступлении таких звонков не пересылать никаких денег и самим перезванивать по номерам следователей, указанным на официальном сайте.

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