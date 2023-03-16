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Не терпите дискомфорт, покажитесь проктологу

Опубликовано: 16.03.2023 16:39 0 357
Не терпите дискомфорт, покажитесь проктологу

Это важно, чтобы не пропустить онкологию.

Проктологические болезни сейчас очень распространены: геморрой, анальная трещина, полипы, воспалительные заболевания кишечника, дивертикулярная болезнь.

При этом люди терпят дискомфорт до последнего, надеются на чудо и, только когда уже совсем припекает, собираются с духом и идут к врачу. Хотя сейчас в лечении деликатных проктологических проблем есть фармакологическая терапия и малоинвазивная хирургия.

Проктология является ведущим направлением калужской клиники МЕДИКПРО. Прием здесь ведет один из наиболее востребованных специалистов города хирург-­колопроктолог Тимур ШАБАНОВ, имеющий почти 20‑летний опыт, в том числе и лечения сложных случаев.

— Тимур Акифович, расскажите, как сейчас проходит осмотр у проктолога?
— Очень часто приходят люди, которые боятся осмотра, стесняются. И мы относимся к этому с пониманием, стараемся успокоить, убрать страх и отнестись максимально деликатно. При осмотре применяется видеодиагностическая стойка и одноразовое белье. Пациент лежит на левом боку. Обследование безболезненно и занимает всего 10–15 минут. Оно информативно: проблему можно сразу увидеть на экране. Затем, если необходимо, в клинике тут же можно сделать УЗИ, пройти аноскопию и ректороманоскопию, сдать анализы.

— Какие симптомы должны насторожить?
— Нужно обращать внимание на любой дискомфорт, особенно на нарушения стула (запоры, поносы), кровь в стуле, боли или неприятные ощущения в заднем проходе или в животе, повышенное газообразование (метеоризм).

— Правда ли, что с помощью новых методов можно за час избавиться от геморроя?
— Да. Такие методы существуют. В МЕДИКПРО мы применяем инновационную технологию HAL-RAR — операции на австрийском оборудовании по избавлению от геморроя за час. Она дает отличные результаты. Кроме того, высокоэффективным методом удаления геморроя является и операция лазером по методике HeLP. Используется современная энергетическая платформа Valleylab FT10 с технологией LigaSure: система подает дозированную энергию, что позволяет быстро запаивать кровеносные сосуды без повреждения окружающих тканей.

— Почему не стоит тянуть с посещением проктолога?
— Если вы поздно обратитесь к врачу, могут развиться осложнения. Кроме того, важно не пропустить онкологию. На ранних стадиях некоторые заболевания не имеют ярко выраженной картины, поэтому обнаруживаются уже довольно поздно. Однако выявить их своевременно и спасти жизнь можно при профилактических осмотрах. Я рекомендую раз в год приходить на осмотр, особенно в возрасте 40–50 лет, а также если в семье были случаи рака толстой кишки.

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ООО «МЕДИКПРО» LdtCKHKKm

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Опубликовано: 16.03.2023 16:39 0 357
Тэги: клиника года - 2023 клиника года реkлама
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